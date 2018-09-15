Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, terör örgütü FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 kişiden 4\'ü tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında polis ekipleri, örgütün TSK yapılanması içinde örgütün ankesörlü telefonlarla örgütsel anlamda ardışık şekilde arandığı belirlenen 16 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüpheliler, savcılık sorgulamalarının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 4\'ü tutuklanırken, 12\'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.