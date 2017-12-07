Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 15 bin dolar ele geçirildi

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP\'te, polis tarafından FETÖ\'ye finans sağladığı iddia edilen bir şirkete düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, 15 bin dolar da para ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ\'ye finan sağladığı ve bu kişilere yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen bir şirkete operasyon düzenledi. Operasyonda şirket yetkilileri F.Ö. ve O.I. ile bu şahıslara yardım ve yataklık yapıp yer temin eden H.İ.M. ve M.S.Y.\'yi gözaltına alındı. Ekipler, şirket yetkililerinden O.I.\'ya götürdüğü belirlenen H.İ.M.\'ye ait çantada ise 15 bin dolar para ele geçirdi. Paraya el konulurken, 4 şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.