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Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarının gizlendiği 'gaybubet evleri'ne yönelik operasyonda 26 kişi gözaltına alındı

20 Şubat 2018 20:37

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarının gizlendiği \'gaybubet evleri\'ne yönelik operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt mensuplarının saklandığı \'gaybubet evleri\'ne yönelik polis tarafından operasyon başlatıldı. Ekipler tarafından belirlenen çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı baskında evlerde saklanan 26 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde arama da yapılan şüpheliler, emniyete götürülerek sorguya alındı.

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