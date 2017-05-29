T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gaziantep’te eylem yasağı

Her türlü toplantı, açıklama, kampanya, eylem gibi etkinlikleri 1 ay süreyle yasakladı.

29 Mayıs 2017 23:15

Gaziantep Valiliği, kentte açık alanda yapılacak her türlü toplantı, açıklama, kampanya, eylem gibi etkinlikleri 1 ay süreyle yasakladı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Gaziantep Valiliği, kentte açık alanda yapılacak her türlü toplantı, açıklama, kampanya, eylem gibi etkinlikleri 1 ay süreyle yasakladı.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, kararın OHAL kapsamında alındığı belirtilerek şöyle denildi:

"Genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m ve 14/c maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince 25 Mayıs 2017-25 Haziran 2017 tarihleri arasında açık alanlarda yapılacak 'Açık Yer Toplantısı, Basın Açıklaması, Stant Kurma, İmza Kampanyası, Bildiri Dağıtma, Pankart Asma, Çadır Kurma, Oturma Eylemi' vb. etkinlikler yasaklanmıştır." 

ETİKETLER

gaziantepeylemyasakohalvalilik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24