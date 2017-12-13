Gaziantep'te eve kalaşnikoflu saldırı: 1 ölü

Mustafa KANLI-GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP\'te kimlikleri belirsiz kişiler tarafından kalaşnikof tüfekle saldırı düzenlenen evdeki 27 yaşındaki Fehmi Amaç yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Vatan Mahallesi\'nde meydana geldi. Silahlı saldırganlar, kalaşnikof tüfekle Fehmi Amaç\'ın evine ateş açıp kaçtı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Fehmi Amaç, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 3 çocuk babası Amaç, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Amaç\'ın cesedi otopsi için morga konuldu. Olay yerindeki boş fişekleri toplayan polis, inceleme yaptı. Saldırının düzenlendiği evdeki güvenlik kamera kayıtlarının bulunduğu hard disk de ekipler tarafından sökülmüş halde sokakta bulundu. Saldırganların kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

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