Gaziantep'te düğünü bombalanan damadın annesi: Canlı bomba çocuk değil yetişkindi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Akdere Mahallesi’nde 20 Ağustos günü düğüne yapılan saldırıda ağır yaralanıp Akademi Hastanesi’ne kaldırılan damat Nurettin Akdoğan’ın annesi 43 yaşındaki Muhbet Akdoğan, "Canlı bomba ne çocuktu, ne de yaşlıydı, yetişkin bir kişiydi" dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan canlı bombanın 12 ila 14 yaşlarında bir çocuk olduğunu söylemiş ancak Başbakan Binali Yıldırım saldırgan hakkında bilgi sahibi olmadıklarını ifade etmişti.

Akdoğan, katliam anına dair Dicle Haber Ajansı’na (DİHA) açıklamalarda bulundu.

Sol bacağında şarapnel parçası ve yüz kısmında yaralanmalar olan Akdoğan, kına yaktıkları esnada, saldırıyı gerçekleştirenin üzerinde bombalı yelek gördüğünü belirterek şunları söyledi:

“Ben hemen etrafa bağırarak, canlı bombanın aramızda olduğunu haykırdım. Benim onu fark ettiğimi anlayınca soğukkanlı bir şekilde kalabalığın arasına karıştı.

“Birkaç saniye geçmeden büyük bir patlama oldu. Ondan sonra etraf ceset ve yaralılarla doldu. Ben de yaralanmıştım. Beni hastaneye götürdüler. Ailemizden çok sayıda kişi öldü.

“Canlı bomba ne çocuktu ne de yaşlıydı, yetişkin bir kişiydi.”

Erdoğan: Bombacı 12-14 yaşlarında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 54 kişinin hayatını kaybettiği Antep’teki saldırıyla ilgili İstanbul’da gazetecilerin sorularını yanıtlarken, saldırıyı gerçekleştirenin 12-14 yaşlarında olduğunu söylemişti:

“Bildiğiniz gibi dün Gaziantep’te Şahinbey’de bir düğün merasimi esnasında 12-14 yaşlarında bir canlı bomba, patlaması veya patlatılması neticesinde önce 94 yaralı, şuan itibariyle bu yaralıların tedavi edilenlerini bir kenara koyacak olursak şu an 69 yaralı var. Bunların 17’si ağır. 51 kişi hayatını kaybetti.

“Daha çok Siirtli ve Vanlı vatandaşlarımızın olduğu bir mahallede olay cereyan ediyor.

“Şuan itibariyle Valiliğimiz, emniyet teşkilatımız, vardıkları ilk kanaatler bir DAİŞ eylemi olduğu kanaatinde. Gaziantep’te DAİŞ’in yapılanması veya yer bulması söz konusuydu. Birçok operasyon yapılıyordu, yapılıyor.

“Güvenlik güçlerimizin çalışmaları çok daha yoğun bir şekilde devam edecektir. Tüm ölenlerin ailelerine şahsım ve milletim adına baş sağlığı diliyorum. Birliğimizi, beraberliğimizi daim kılmak suretiyle tüm bu terör belasının üzerine birlikte gitmemiz gerekiyor.”