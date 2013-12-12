Gaziantep'te doğalgaz boru hattı patladı: 4 yaralı

Gaziantep 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre, patlamada 4 kişi yaralandı. Patlama sonrası caddede boydan boya yarık meydana geldi.

Gaziantep 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde patlama oldu. Doğalgaz boru hattından kaynaklanan patlamada 4 kişi yaralandı.

Şiddetli patlamada boru hattının geçtiği yolda ve çevrede hasar meydana geldi.

Patlamanın ardından bölgeye, çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

'Şimdiye kadar böyle bir şey olmadı'

NTV canlı yayınına telefonla bağlanan Gaziantep OSB Başkanı Cahit Nakıboğlu olayla ilgili şunları söyledi:

''Organize sanayi bölgemizin elektriği yer altından beslenir. Galerilere bir yerden bir gaz sızmış. Bunun neticesinde tam tespit edemedik ama bir patlama olmuş. Çok şükür can kaybımız yok. 4 kişi ayakta tedavi edilecek vaziyette. Şimdiye kadar böyle bir şey yaşanmadı.

'İkinci patlama ihtimali yok'

Bırakın Gaziantep'i Türkiye'de hiçbir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) böyle bir şey yaşanmadı. Bu bize bir ders oldu. Nasıl oldu çözeceğiz. Gazları kestik. İkinci bir patlama olma ihtimali yok.''