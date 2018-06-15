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Gaziantep'te devrilen otomobildeki çift öldü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Boz ile yanında bulunan eşi Saliha Boz yaşamını yitirdi

15 Haziran 2018 01:12

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Boz ile yanında bulunan eşi Saliha Boz yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 15\'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Boz\'un kullandığı 33 AAS 676 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, sürücü Mehmet Boz ile yanında bulunan eşi Saliha Boz olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşamını yitiren Boz çiftinin cenazelerini otopsi için morga götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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