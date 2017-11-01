Gaziantep'te devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Bekir Taşdemir\'in kullandığı 34 UM 5358 plakalı hafriyat kamyonu, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, kaldırıma çarptı. Kum yüklü hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu Taşdemir, yaralandı. Çevredekiler, kazayı sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı sürücü, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi\'ne götürülerek, tedaviye alındı. Kamyonun kasasından yola saçılan kum ise belediye görevlileri tarafından temizlendi.
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