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Gaziantep'te DEAŞ operasyonuna 3 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

19 Ağustos 2017 13:08

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3\'ü tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 11 Ağustos Cuma günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu saptanan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda örgüte ait dijital malzemeler ele geçirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne çıkarılan şüphelilerden 3\'ü tutuklanırken, 2\'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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