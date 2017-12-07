Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2\'si, mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ\'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek, engellenmesine yönelik yapılan istihbarat çalışmaları sonucu 3 şüpheli, gözaltına alındı. \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan gözaltına alınan şüphelilerden 2\'si, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'nce tutuklandı. Diğer şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.