Gaziantep'te çalıntı telefonla yakalanan 2 Suriyeli tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te polisin \'dur\' ihtarına uymayıp motosikletle kaçan 2 kişi, kovalama sonucu yakalandı. Aramada üzerlerinden çalıntı 4 cep telefonu çıkan Suriyeli şüpheliler, tutuklandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanşah Mahallesi\'nde şüphelendikleri motosikleti durdurmak istedi. Polislerin \'dur\' ihtarına uymayan motosikletteki 2 kişi, hızla uzaklaştı. Motosiklet kovalamaca sonucu Gültepe Mahallesi Şehitler Caddesi\'nde durduruldu. Aramada, Suriye uyruklu A.K. ve A.K.\'nın üzerinden 4 cep telefonu çıktı. Yapılan incelemede telefonların çalıntı olduğu belirlendi ve Suriyeli şüpheliler gözaltına alındı. Cep telefonları sahiplerine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. ve A.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



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