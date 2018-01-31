Gaziantep'te 'ByLock'tan 1 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme uygulaması \'ByLock\' kullandığı belirlenerek gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması \'ByLock\'u kullandığı belirlenen A.Y., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.Y., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.