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Polis aracına el bombası atıldı

Bombanın patlamadığı olayda saldırganlar gözaltına alındı

30 Ekim 2015 16:57

Gaziantep'te, polis ekiplerinin takip ettiği bir otomobilden el bombası atıldı. Bomba patlamazken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre; bugün öğlen saatlerinde kent merkezi Mücahitler Mahallesi’nde yaşanan olayda sivil polis ekiplerinin takip ettiği ancak kim veya hangi örgüte mensup oldukları bilinmeyen kişilerin bulunduğu Diyarbakır plakalı otomobildekiler, takip edildiklerini anlayınca polise el bombası attı. El bombası patlamazken, şüphelilerin bulunduğu araç, peşindeki ve takviye gelen ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Gelişme üzerine olay yerine çok sayıda zırhlı araç ile ekip sevk edilirken, polis 2 şüphelinin gözaltına alındığı araçta patlayıcı bulunup bulunmadığının belirlenmesi için bölgeyi yaya ve araç ulaşımına kapattı.

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