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Gaziantep'te bir binanın bodrum katında patlama; yaralılar var

Patlamada, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı

08 Temmuz 2017 02:47

Gaziantep'teki bir binanın bodrum katında patlama meydana geldi.

Gazikent Mahallesi’ndeki 5 katlı bir binanın girişinde saat 22.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Şiddetli patlama sesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis, çevredekileri uzaklaştırıp, binada oturanları tahliye etti.

Patlamada, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Patlamanın, binanın zemin katında koridora park edilen motosikletten kaynaklandığı sanılıyor.

 

 

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