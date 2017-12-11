Gaziantep'te bir baba 5 yaşındaki kızını rehin aldı

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir baba 5 yaşındaki kızını rehin aldı.

Gümüştekin Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Ö.B ile tartışan Z.B, kızı S.B'yi rehin aldı. Bunun üzerine üç çocuğunu alarak aynı binada oturan kayınvalidesinin evine giden Ö.B, durumu polise bildirdi. Olay yerine 112 Acil Servis ve ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evin bulunduğu sokağın elektrikleri kesildi.

Tüm çabalara rağmen ikna olmayan Z.B.'yi polisler el feneriyle yüzüne tutarak görüşünü engellemeye çalıştı. Polisler, Z.B.'nin gözüne el feneri tutarken, meslektaşları da bitişik binanın çatısından girdikleri evde, alkol de aldığı belirtilen babayı etkisiz hale getirdi. Bu sırada mahalledeki bir kişi de duvardan atlayıp bahçe kapısını açtı. Yaklaşık 1 saat boyunca babasının rehin tuttuğu ve soğuktan üşüyen küçük S.B., sağlık görevlileri tarafından ambulansta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra annesi Ö.B. ile polis merkezine götürüldü. Kızını rehin tutan Z.B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mahallede endişe yaratan olayın ardından sokağa yeniden elektrik verildi.