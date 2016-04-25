Gaziantep'te bir apartmanda patlama; 1 ölü 5 yaralı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir binada meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

NTV'de yer alan habere göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Milli Egemenlik Bulvarı'nda bulunan 6 katlı bir binanın 4. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olayda, patlamanın meydana geldiği daireyle çevredeki bazı ev ve işyerlerinde hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Güvenlik kaynakları, patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Bu arada, bomba imha uzmanları, binada inceleme yaptı. İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren de olay yerinde incelemelerde bulundu. Patlamayla ilgili soruşturma sürüyor.