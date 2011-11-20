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Spor

Gaziantep'te beraberlik GAZİANTEP (A.A)

20 Kasım 2011 20:11

-Gaziantep'te beraberlik GAZİANTEP (A.A) - 20.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor ile Manisaspor 1-1 berabere kaldı. 50. dakikada, sol kanattan gelişen atakta topu önünde bulan Simpson'un şutunda, kaleci Karcemarskas topu tokatlayarak uzaklaştırdı. 75. dakikada Popov, orta sahadan aldığı topla ilerleyerek sağ kanattaki Serdar Kurtuluş'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ortaladığı topa kimse dokunamayınca, atak autla sonuçlandı. 78. dakikada, ceza sahası dışından aldığı topla hızla altı pas içine giren Olcan, vuruşunu yapmakta gecikince araya giren Akaminko yatarak mutlak tehlikeyi önledi. 86. dakikada, Popov'un ceza sahası içerisine gönderdiği topa İvan'ın gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak defans oyuncularının müdahalesiyle dışarı gitti. 88. dakikada sol çaprazdan hızla ceza sahası içine giren İsaac, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1 Karşılaşma 1-1 sona erdi. Stat: Kamil Ocak Hakemler: M. İlker Coşkun xxx, Neşet Merdin xxx, Serkan Olguncan xxx Gaziantepspor: Karcemarskas xx, El Yasa xx, Emre Güngör xx, Ivan xx, Serdar Kurtuluş xx, Sosa xx (Dk. 63 Alper Akçam x), Muhammet xx (Dk. 77 Cenk Tosun x), Binya x, Olcan xx, Yasin Pehlivan x (Dk. 55 Orhan Gülle x), Popov xx Manisaspor: İlker xxx, Yiğit İncedemir xx (Dk. 81 Yiğit Gökoğlan x), Hüseyin xx, Nizamettin xx (Dk. 46 Simpson xx), Mehmet Güven xx, Isaac xx, Akaminko xx, Ahmet İlhan xx (Dk. 67 Kahe xx), Murat Erdoğan xxx, Ömer Aysan xx, Klukowskı xxx Goller: Dk. 1 Olcan, (Gaziantepspor) Dk. 88 Isaac (Manisaspor) Sarı kartlar: Dk. 35 Yasin Pehlivan, Dk. 87 Popov (Gaziantepspor)

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