Gaziantep'te BDP binasına saldırı

Gaziantep'te geçtiğimiz gün bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı protesto etmek isteyen bir grup kişi Nizip BDP İlçe Binasına saldırdı.

Dün akşam saatlerinde toplanan bir grup, sloganlar atarak Cumhuriyet Mahallesinde bulunan BDP İlçe Binası önüne geldi. Öfkeli kalabalık ellerine aldıkları sopalar ile önce binanın üzerindeki parti levhasını parçaladı, ardından kepenklere tekmeleyerek binanın camlarını kırdı. Olayların ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, binayı yakmak için atılan molotof kokteyli polisler tarafından söndürüldü. Grup polisin çabası sonrası dağıtılırken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. (Metin İliksoy/ DHA)