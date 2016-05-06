Gaziantep'te baraka yandı; baba ve 6 oğlu can verdi

Gaziantep'te Taşlıca Mahallesi'nde bir barakada çıkan yangında, bir baba ve 6 oğlu hayatını kaybetti.

DHA’nın haberine göre, merkez Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi kırsalında Naciye - Mehmet Emin Bakır çiftinin tek katlı evlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangını söndürdü.

Yangının ardından yapılan incelemede, Mehmet Emin Bakır ile henüz isimleri öğrenilemeyen 6 çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Yarı baygın halde bulunan anne Naciye Bakır ise 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.