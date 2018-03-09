T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gaziantep'te bahis operasyonu: 13 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te polisin 6 işyerine düzenlediği yasadışı bahis operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

09 Mart 2018 16:55

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te polisin 6 işyerine düzenlediği yasadışı bahis operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yasadışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, belirlenen 6 işyerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aranan adreslerde; 4 bilgisayar, 8 hard disk, 8 cep telefonu, 7 yazıcı, 12 kupon, 5 hafıza kartı ve bin 35 lira para ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, yasadışı bahis oynatan ve oynadıkları tespit edilen Ö.Ş., M.D., H.Y., A.G., A.D., M.K., E.G., K.H.A., D.A., Ö.K., S.A., İ.Ş. ve H.K. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GAZİANTEP DHA GAZİANTEPAsayişMüdürlüğü Ahlak Büro AmirliğiEkiplerbelirlenenOperasyondaMalzemelereFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24