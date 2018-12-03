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Gaziantep'te, araç hırsızlığına 2 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, 2 otomobil ve içerisindeki teypleri çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

03 Aralık 2018 19:56

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, 2 otomobil ve içerisindeki teypleri çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2\'si tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Gaziantep\'te çalınan araçların bulunmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin araştırmasında son zamanlarda kentte çalınan 2 otomobilin izine ulaşıldı. Polislerin düzenlediği operasyonda çalınan 2 araç ile bu araçlardaki teyp ve hoparlörler ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2\'si tutuklanırken, diğer 3\'üncü şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
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