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Gaziantep'te anne ve 4 yaşındaki oğlu boğazı kesilerek öldürüldü!

Evlerinde ölü bulunan anne ve 4 yaşındaki oğlunun cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı

19 Mart 2015 00:21

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, anne ve 4 yaşındaki oğlu evlerinde boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan Ayşegül Bülbül (28) ve oğlu Yasin Bülbül'den (4) haber alamayan kayınvalide Nazire Bülbül, kapının açılmaması üzerine torununu, merdiven boşluğundan eve girmesini sağladı.

Torunu kapıyı açtıktan sonra eve giren Nazire Bülbül, gelini ve torununu odada yerde hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve oğlunun boğazları kesilerek öldürüldüğünü belirledi.

Anne ve oğlunun cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada Ayşegül Bülbül'ün 2 çocuğunun olay sırasında okulda oldukları öğrenildi.

Jandarma ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi'nde bakkallık yapan Ayşegül Bülbül'ün eşi Efendi Bülbül'ün ifadesine başvurdu.

İslahiye ilçesinde, anne ve 4 yaşındaki oğlunun evde boğazları kesilerek öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde Ayşegül Bülbül (28) ile oğlu Yasin Bülbül'ün (4) evde boğazları kesilerek öldürülmesine ilişkin çalışma başlatan jandarma ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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