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Spor

Gaziantep'te amatör futbolculardan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Kadir ÇELİK /İSLAHİYE(Gaziantep), (DHA) GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde oynanan Süper Amatör Ligi maçında futbolcular sahaya dev Türk bayrağıyla çıkarak Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi

28 Ocak 2018 20:01

Kadir ÇELİK /İSLAHİYE(Gaziantep), (DHA)

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde oynanan Süper Amatör Ligi maçında futbolcular sahaya dev Türk bayrağıyla çıkarak Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verdi.
Süper Amatör Ligi\'nde Atatürk Stadı\'nda İslahiyespor ile Şahinbeyspor takımları karşılaştı. Her iki takım futbolcuları dev Türk bayrağını birlikte tutarak sahaya çıktı. Saha ortasında ellerinde Türk bayraklarını dalgalandıran taraftarla buluşan futbolcular, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verdi. Oyuncuların Mehmetçik\'e sahip çıkan bu hareketi tribünler tarafından ayakta alkışlandı. Karşılaşma maçın ikinci yarısında karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Atatürk Stadyumu
- Taraftarlar ellerinde Türk bayraklarıyla sahada
- Futbolcular Dev Türk bayrağıyla sahaya çıkması
- Takım kaptanlarıyla röp
- Maçta anlar
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA

FOTOĞRAFLI

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