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Gaziantep'te açık alan etkinlikleri yasağı uzatıldı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP Valiliği tarafından alınan kararla merkez Şehitkamil, Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde, açık alanda yapılacak her türlü toplantı, açıklama, kampanya, eylem gibi etkinliklere yönelik yasak 1 ay daha uzatıldı

02 Kasım 2017 12:52

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP Valiliği tarafından alınan kararla merkez Şehitkamil, Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde, açık alanda yapılacak her türlü toplantı, açıklama, kampanya, eylem gibi etkinliklere yönelik yasak 1 ay daha uzatıldı.
Gaziantep Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, kamu düzeninin korunmasını amacıyla yasak kararının OHAL kapsamında uzatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:
\"Genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m ve 14/c maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince 01 Kasım 2017-01 Aralık 2017 tarihleri arasında açık alanlarda yapılacak \'Açık Yer Toplantısı, Basın Açıklaması, Stant Kurma, İmza Kampanyası, Bildiri Dağıtma, Pankart Asma, Çadır Kurma, Oturma Eylemi vb.\' etkinlikler, Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerimizde, Valiliğimizce yasaklanmıştır.\"

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