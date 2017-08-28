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Gaziantep'te açık alan etkinlikleri yasağı uzatıldı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP Valiliği tarafından alınan kararla merkez Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde, açık alanda yapılacak her türlü toplantı, açıklama, kampanya, eylem gibi etkinliklere yönelik yasak 1 ay daha uzatıldı

28 Ağustos 2017 16:00

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP Valiliği tarafından alınan kararla merkez Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde, açık alanda yapılacak her türlü toplantı, açıklama, kampanya, eylem gibi etkinliklere yönelik yasak 1 ay daha uzatıldı.
Gaziantep Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, kamu düzeninin korunmasını amaçlayan kararın OHAL kapsamında uzatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:
\"Genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m ve 14/c maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince 01 Eylül 2017 - 01 Ekim 2017 tarihleri arasında açık alanlarda yapılacak Açık Yer Toplantısı, Basın Açıklaması, Stant Kurma, İmza Kampanyası, Bildiri Dağıtma, Pankart Asma, Çadır Kurma, Oturma Eylemi vb. etkinlikler, Şahinbey ve Şehitamil ilçelerimizde valiliğimizce yasaklanmıştır.\"

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