Gaziantep'te ABD'ye yürüyüşlü tepki

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te gönüllü sivil toplum kuruluşlarına yaklaşık bin kişilik grup, ABD’nin, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını yürüyüşle protesto etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdıklarını açıklaması ardından kentte gönüllü kuruluşlardan oluşan grup protesto gösterisi yaptı.

Kolejtepe Mahallesi’ndeki Yeşil Cami’de toplanan grup öğle namazının ardından ellerindeki pankart ve dövizlerle yürüyüşe geçti. Amerika ve İsrail aleyhine sloganlar atan grup Yeşilsu Parkı’na kadar yürüdü. Buradaki şehitler anıtı önünde toplanan grup adına basın açıklaması yapan Memursen İl Başkanı Ahmet Gök, ABD’den yapılan açıklamanın Kudüs’ü savaş sebebi yapmaya yönelik olduğunu söyledi. İslam coğrafyasındaki devletlerin ABD’den korktuğu için ses çıkarmadığını ileri süren Gök, şöyle konuştu:

“İnsanlık tarihinin en kanlı en şiddetli dönemlerinin yaşandığı bir zamandayız. Şiddeti daha da derinleştirerek kanlı iktidarlarını sürdürmek isteyen bir zihniyet Kudüs üzerinden yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. \'Özgürlük Kudüs’ün hakkıdır\' diye haykırmak için buradayız. ABD, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve Amerikan Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasına yönelik söylemini fiiliyata geçirmeyi hedefliyor. ABD’nin bu hamlesi insanlık için manevi ve tarihi öneme sahip bu yönüyle de dünyanın barış adası olmuş Kudüs’ü savaş gerekçesine dönüştürmek amacı taşımaktadır. Bu yolla, diplomatik ve ekonomik zeminde devam eden örtülü 3’üncü dünya savaşının ateşli bölümünün İslam coğrafyası üzerinde gerçekleşmesini istemektedir. ABD-İsrail ortak yapımı bu kirli strateji, şiddet ve krizlerle kavrulan bütün insanlık için daha da büyük sorunların kapısını aralayacaktır. Bu bağlamda tüm İslam ülkelerinin liderlerini ve vicdan sahibi tüm insanlığı Kudüs’ün özgürlüğüne sahip çıkmaya devam ediyorum. Ey İslam ülkelerinin liderleri ABD’den değil Allah’tan korkun.”

Konuşmanın ardından bir süre daha slogan atan grup, okunan duanın ardından dağıldı.



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