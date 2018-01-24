Gaziantep'te 9 kişiye Afrin gözaltısı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile ilgili sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 9 kişi, gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca sosyal medya üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de gerçekleştirdiği \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı karalayıcı paylaşım yapan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 2 av tüfeği, fişek, örgütsel doküman, yasaklanan yayınlar ve dijital materyaller ele geçildi. Şüphelilerin sosyal medyadan harekat aleyhine paylaşımda bulunduğu, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edip, terör örgütünün propagandasını yaptığı bildirildi.