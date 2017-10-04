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Gaziantep'te 9 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, 9 farklı suçtan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M

04 Ekim 2017 00:18

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, 9 farklı suçtan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ş.Y., giydiği kamuflaj pantolondan kimliği belirlenerek yakalandı.
Konak Mahallesi\'nde bir evdeki hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Giydiği kamuflaj pantolondan yola çıkan polis, şüphelinin M.Ş.Y. olduğunu belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan M.Ş.Y.\'nin, E.Y. isimli kişiye ait kimlik bilgilerini kullandığı, 9 farklı suçtan arandığı ve toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu saptandı. M.Ş.Y.\'nin kullandığı bir araç ile 2 araç anahtarı, cep telefonuna da el konuldu. Emniyette işlemleri tamamlanan M.Ş.Y., cezaevine konuldu.

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