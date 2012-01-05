-Gaziantep'te 78,5 kilo eroin ele geçirildi GAZİANTEP (A.A) - 05.01.2012 - Gaziantep'te bir kamyonda yapılan aramada, 78 kilo 570 gram eroin ele geçirildi. Bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, İbrahim D yönetimindeki kamyonu, Gaziantep-Şanlıurfa karayolu GATEM kavşağında durdurdu. Akaryakıt deposunun yanına yapılmış gizli bölmede, paketler halinde 78 kilo 570 gram eroin bulundu. Sürücünün Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunda, Van'dan aldığı uyuşturucuyu, İstanbul'a götürmek istediğini itiraf ettiği öğrenildi.