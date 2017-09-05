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Gaziantep'te 7 kilo sentetik uyuşturucu ele geçti

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, polis tarafından durdurularak aranan aracın yakıt deposuna gizlenmiş 7 kilo sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

05 Eylül 2017 20:34

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, polis tarafından durdurularak aranan aracın yakıt deposuna gizlenmiş 7 kilo sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu kent girişinde durumundan şüphelendikleri M.A.T. yönetimindeki plakası açıklanmayan aracı durdurup aradı. Yapılan aramada aracın yakıt deposuna gizlenmiş 7 kilo metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, sürücü M.A.T.\'yi gözaltına aldı.
 

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