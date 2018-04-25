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Gaziantep'te 63 eski polise FETÖ'den gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen operasyonda emekli olan, ihraç edilen veya açıkta bulunan 63 polis gözaltına alındı

25 Nisan 2018 14:46

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, terör örgütü FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen operasyonda emekli olan, ihraç edilen veya açıkta bulunan 63 polis gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan açıklamada, 63 eski polisin gözaltına alındığı belirtilerek şöyle denildi:
\"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında Gaziantep merkezli olarak düzenlenen operasyonlar neticesinde emniyet yapılanmasına yönelik açıkta bulunan, emekli edilen veya kamudan ihraç edilen toplam (63) polis hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştır.\"

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