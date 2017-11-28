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Gaziantep'te 61 bin kaçak sigaraya 2 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin arama yaptığı 2 kamyonda 61 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

28 Kasım 2017 19:21

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, polisin arama yaptığı 2 kamyonda 61 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kente Doğu illerinden kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine kent girişinde denetim noktası oluşturan polis, şüpheli gördüğü araçları durdurarak eğitimli köpek \'Curis\' ile aradı. Şüphele üzerine durdurulan ve arama yapılan 2 kamyonun gizli bölmelerinde 61 bin paket kaçak sigara bulundu. Sigaralara el koyan polis, kamyon sürücüleri S.G. ve O.E.B.\'yi gözaltına aldı. Her iki olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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