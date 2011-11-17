-Gaziantep'te 60 kilogram eroin ele geçirildi GAZİANTEP (A.A) - 17.11.2011 - Gaziantep'te 60 kilogram eroin ele geçirildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trabzon Emniyet Müdürlüğünün çalışması çerçevesinde, Gaziantep girişi GATEM Kavşağı'nda, S.E'nin kullandığı minibüs durduruldu. Minibüsün tabanındaki zula tabir edilen bölümde narkotik köpeği Elit'le yapılan aramada 60 kilogram eroin bulundu. S.E. gözaltına alındı. Uyuşturucunun doğu illerinden getirildiği, zanlının ifadesinde paraya ihtiyacı olduğu için kaçakçılık yaptığını söylediği öğrenildi. Zanlının emniyette ifade verirken ve adliyeye sevk edilirken gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.