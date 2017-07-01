Gaziantep'te 6 şüpheli hırsızlıktan tutuklandı

Gaziantep'te, meydana gelen 20 ayrı hırsızlık olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 12-30 Haziran tarihleri arasında kentte meydana gelen 20 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sırasında görgü tanıkları dinlendi, güvenlik kameraları ve parmak izi incelemesi yapıldı. Yapılan inceleme sonunda polis ekipleri, kimliğini saptadığı 16 kişiyi, hırsızlık olaylarında kullandıkları 4 otomobil ile birlikte yakaladı.

Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10'u ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)