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GAZİANTEP'TE 6 ÇOCUK SOBADAN ZEHİRLENDİ GAZİANTEP (A.A)

10 Nisan 2011 00:32

-GAZİANTEP'TE 6 ÇOCUK SOBADAN ZEHİRLENDİ GAZİANTEP (A.A) - 09.04.2011 - Gaziantep'te iki evde 6 çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Güneş Mahallesi 180 No'lu Sokak'ta bulunan bir evde, Ezel Akpınar (4) ile kardeşi Mine Akpınar (8) kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Gaziantep Çocuk Hastanesine kaldırılan iki kardeşin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, Fevzipaşa Mahallesi Tekel Caddesi'ndeki bir evin üçüncü katında Melisa (7), Abdullah (5), Kürşat (11) ile Gamze Güneş (13) kardeşler, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Gaziantep Çocuk Hastanesinde tedavi altına alınan 4 kardeşin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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