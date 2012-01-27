-Gaziantep'te 5 kişi sobadan zehirlendi NİZİP (A.A) - 27.01.2012 - Gaziantep'in Nizip ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4'ü aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta kepçe operatörü olarak çalışan Mustafa Acar, sabah ilçeye bağlı Suboyu köyündeki evini aradı ancak cevap alamadı. Acar, ailesine ulaşması için köydeki yakınlarını haber verdi. Eve giden vatandaşlar, anne Döndü (29), oğulları Resul(10), Müslüm (12), kızı Fatma (7) ve evde misafir olan akrabaları Mustafa Acar'ı (17) ölü buldu. Olay yerine giden jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler, Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane yetkilileri, 5 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğinin belirlendiğini ifade etti.