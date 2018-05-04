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Gaziantep'te, 5 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı

04 Mayıs 2018 20:58

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5\'i tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ\'a yönelik soruşturma kapsamında, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5\'i tutuklanırken, 2\'si savcılık kararı 7\'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan da konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca; DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan (14) şüpheliden (5)’i terör örgütüne üye olmak suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmış, (7) şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, (2) şüpheli savcılık tarafından serbest bırakılmıştır.\"

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