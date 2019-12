Gaziantep'te 45 derece sıcakta kömür yardımı!

T24 - Hava sıcaklığının zaman zaman 45 dereceye ulaştığı Gaziantep'te kenar semtlerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı vatandaşlara kömür dağıtımına başladı. Uygulamayı 'Referandum rüşveti' olarak değerlendiren CHP ve MHP il başkanları tepki gösterdi.

Mahalle muhtarlıklarının önünde sıra bekleyerek kömür yardımı fişini alan vatandaşlara, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kanalıyla aile başına 650 kilo kömür veriliyor. Sıcak havaya rağmen dar gelirli yurttaşlar kömür alabilmek için mahalle muhtarlıklarının önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Gaziantep’in merkez ilçeleri Şahinbey ve Şehitkamil merkez ve köylerinde toplam 33 bin aileye kömür yardımı yapılacağı bildirildi. 54 Merkez Şahinbey İlçesi’nde 18 bin ailenin, Şehitkamil İlçesi’nde ise 15 bin ailenin kömür yardımından yararlanacağı belirtildi.

CHP ve MHP'den tepki

Kömür dağıtımının zamanlamasına dikkat çeken CHP Gaziantep İl Başkanı Avukat Hasan Öztürkmen, “Ak Parti her zamanki gibi rüşvet ve bazen tehditle oy alma taktiğine yine başlamıştır. Yaşanılan en yüksek sıcaklıkta vatandaşlara kömür dağıtımı, açıkça Anayasa referandumunda vatandaşın oyunu etkilemeye yönelik rüşvettir. Ama Türk halkının bu aldatmaca ve kandırmaya gelmeyeceğine ve özgür idaresi ile oy vereceğine inanıyorum” dedi.

AKP’nin seçim döneminde bu tür uygulamalarının bilindiğini kaydeden MHP İl Başkanı Mehmet Özdemir de, “Benzeri bir davranıştan dolayı Tunceli Valisi ceza almıştı. Bu millete saygısızlıktır ve suçtur. Milleti rencide eden art niyetli bir davranıştır. Ak Parti bunu 2007 seçimlerinde de yapmıştır. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmek sosyal devletin gereğidir. Fakat referandum öncesi olması bu yardımların art niyetli yapıldığını göstermektedir” diyerek tepki gösterdi.

Kaymakam: Ramazan ayına denk getirdik

Şahinbey Kaymakamı Ali Çınar ise, kömür dağıtımının her yıl muhtaç ailelere yapıldığını, dağıtımın her yıl aynı dönemlerde yapılıp, rutin hale geldiğini, dağıtımı özellikle Ramazan ayına denk getirdiklerini söyledi. Çınar, “Bu yıl dağıtıma Perilikaya ve Serinevler mahallesinden başladık. Dağıtımı her yıl Ağustos, Eylül ve Ekim döneminde özellikle ramazan ayı döneminde yapıyoruz. Kesinlikle burada farklı bir amaçla dağıtım yoktur” diye konuştu.