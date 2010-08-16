Gaziantep'te 42 fabrika açıldı

T24- Gaziantep'te bir su arıtma tesisi ve 42 fabrikanın açılışı Başbakan Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle yapıldı.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Türkiye'de üretilen makinelerin kaliteli olduğunu, ancak kamu ve özel sektör tarafından yeterince kullanılmadığını belirterek, “Vatanseverlik kendi vatanımızda ürettiğimiz bu değerlere sahip çıkmakla ölçülebilecek bir şeydir. Boş laflarla ölçülebilecek bir şey değildir. O nedenle bu tesislerimize ve ürettiklerimize sahip çıkalım” dedi.

Hürriyet gazetesinin derlediği habere göre, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Atıksu Arıtma Tesisi ve 42 fabrika, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdulkadir Aksu'nun da katılımıyla Gaziantep OSB Sanko Makina Tesisleri'nde düzenlenen törenle açıldı.

Bakan Ergün, yaptığı konuşmada, bir ülkenin en önemli gücünün ve zenginlik kaynağının müteşebbisleri olduğunu belirterek, Gaziantepli müteşebbisleri, hem Türkiye'yi zenginleştirdikleri hem Gaziantep'i güney illerinin parlayan bir güneşi haline getirdikleri için kutladı. Ergün, “Bugünkü Gaziantep sadece Türkiye'nin güneyini değil, Ürdün, Suriye ve Irak'ı ışığı ile ısısıyla aydınlatan ve ısıtan bir güneşe dönmüştür. Bütün bu bölgelere ihracat yapıyor. 2010 yılının ilk altı ayında Gaziantep'in ihracatı 1,5 milyar doların üzerine çıkmıştır. Böylesine bir üretim ve ihracat potansiyeline sahip olan Gaziantep'i ve Gazianteplileri elbette bütün Türkiye örnek almalı ve kutlamalıdır” diye konuştu.



"ÜRETTİĞİMİZ DEĞERLERE SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Türkiye'nin üretim gücünü ve rekabet gücünü arttıracak, ileri teknolojiyi ve yüksek katma değerli üretimi gerçekleştirecek sektörlerin başında makine sektörünün geldiğine dikkati çeken Bakan Ergün, şöyle devam etti:

“Makine sektörüne Türkiye'nin hem özel sektörü hem kamusu çok önem vermelidir. Türkiye'de üretilen hem iş makineleri hem takım tezgahları ve hem de bütün makineler kamu ve özel sektör tarafından kullanılmaya özellikle değer makinelerdir. Çünkü biz bu makinelerin çok önemli bir bölümünü Avrupa Birliği ülkelerine ve ABD'ye ihraç ediyoruz, bu kadar kalitede mallar üretebiliyoruz. bunları üretebilirken kamu alıcılarının ve özel sektörün bu makineleri kullanmıyor olması, yeterince kullanmıyor olması kabul edilebilir bir şey değildir. Vatanseverlik kendi vatanımızda ürettiğimiz bu değerlere sahip çıkmakla ölçülebilecek bir şeydir. Boş laflarla ölçülebilecek bir şey değildir. O nedenle 'bu tesislerimize ve ürettiklerimize sahip çıkalım' diyor, tekrar bütün yatırımcıları kutluyor ve hayırlı olmasını temenni ediyorum.”



“GAZİANTEP'İN SANAYİ KAHRAMANLARINA ALKIŞ”

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu da konuşmasına başlarken, Başbakan Erdoğan'a seslenerek, “Sayın Başbakanım, karşıda gördüğünüz Gaziantep'in sanayi kahramanları, bugün tesislerini açtığımız 42 sanayi kahramanı karşınızda oturuyor. Lütfen bu arkadaşları, bu ekonomik sıkıntısında ve Türkiye'nin gelişmesinde Gaziantep'in önderliğini yapan arkadaşları lütfen alkışlayalım” dedi.

Başbakan Erdoğan ve diğer davetliler de iş adamlarını alkışladı.Sanko Makina'nın resmi açılışını yaptıklarını ifade eden Konukoğlu, eskiden Türkiye'de 'yerli malı yerli haftası' olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Sayın Başbakanımız sizler zaman zaman kanunlar çıkarıyorsunuz, ama nedense daha henüz Türk tesisi ve Türk mallarını Türkiye'de kullanma alışkanlığını henüz tam getiremedik. Bu tesislerin büyüyebilmesi ve Ortadoğu'da söz sahibi olabilmesi için evvela Türkiye'deki resmi kuruluşların desteklemesi lazım. Sayın Sanayi Bakanımıza çok teşekkür ediyorum, bu konuda çok çalışıyor. Ama zaman zaman hala buna direnen arkadaşlar var, inşallah bu dirençler zaman içinde kırılacak. Belki geçmişte bu makineler bebekken yani yürürken bazı hatalı makineler üretilmiş olabilir ama bunlar artık yürüyor, koşmaya başladılar. Bizim sanayiciler olarak birleşip artık motor fabrikası gibi Türkiye'de bunları da yapmamız lazım.”

Konukoğlu, Sanko Makina'da yıllık 5 bin adet makine üretileceğini, yaklaşık 650 çalışanları olacağını sözlerine ekledi.



“YATIRIM YAPMAK İÇİN YARIŞIYORLAR”

Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu ise konuşmasında 1969 yılında 1,5 milyon metrekare ile başlayan OSB'nin bugün 4 bölgede 24 milyon metrekareye ulaştığına dikkati çekti.

Bölgede 85 bin işçi istihdam edildiğini, 210 milyon kilovat saat aylık elektrik tüketildiğini, 12 milyon metreküp aylık doğalgaz kullanıldığını, 700 çalışan firma bulunduğunu, 170 ülkeye yılda 3,5 milyar dolarlık ihracat yapıldığını anlatan Nakıboğlu, “Ülkemizin ve Gaziantep'in şanlı tarihi kadar vatansever halkı, memleketlerinde yatırım yapmak için adeta yarışmakta ve Türk sanayisinin gelişiminde büyük pay sahibi olmaktadır. Bugün 4. OSB'de 42 yeni fabrikanın açılışını yaparken 28 yeni fabrikanın inşaat çalışmaları devam ediyor. Gaziantep OSB sanayi atılımı ile yıldızını parlatıyor” diye konuştu.

90 bin metreküp kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi için 30 milyon lira harcandığını bildiren Nakıboğlu, “Türkiye'de ilk defa bölgemizde uyguladığımız SCADA sistemi ile sıfır kayıp, sıfır kaçak ve yüzde 100 tahsilatla sanayicimize TEDAŞ fiyatlarının altında elektrik veriyoruz. 50 megavat gücünde enerji santralinin kurulum çalışmalarını da başlattık, 28 milyon avroya mal olacak santralimiz 2011 başında faaliyete geçecek” dedi.

5. OSB kurulma çalışmasına başladıklarını da belirten Nakıboğlu, “5. bölgenin de tamamen faaliyete geçmesi ve 1200'e ulaşacak sanayi tesisimizle birlikte, işçi istihdamı 150 bine, elektrik tüketimi 5 milyar kilovat saate, doğalgaz tüketimi 300 milyon metreküpe ve ihracatımız 7 milyar dolara yükselecektir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 42 fabrikanın sahipleri ile birlikte açılış kurdelesini kesti.

Açılışa, Ak Parti Milletvekilleri Fatma Şahin, Özlem Müftüoğlu, Mahmut Durdu, Mehmet Sarı, Mehmet Erdoğan ve Halil Mazıcaoğlu, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey ve çok sayıda iş adamı katıldı.