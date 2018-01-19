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Gaziantep'te 4 iş adamı FETÖ'den tutuklandı

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik şirketlere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 iş adamından 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

19 Ocak 2018 20:46

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP\'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik şirketlere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 iş adamından 4\'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis, Çarşamba günü iş adamlarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda iş adamları S.A., N.B.P., A.Ş., M.Ş. ve M.F.E. gözaltına alındı, evlerinde arama yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan M.F.E., S.A., N.B.P. ve M.Ş. tutuklanırken, A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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