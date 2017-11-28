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Gaziantep'te 4 hırsızlık şüphelisi operasyonla yakalandı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, bir iş yerinden 500 bin lira değerinde endüstriyel mutfak malzemesi çalan 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı

28 Kasım 2017 20:18

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, bir iş yerinden 500 bin lira değerinde endüstriyel mutfak malzemesi çalan 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Osmangazi Mahallesi\'nde bulunan iş yerinden geçen cuma günü 500 bin lira değerindeki endüstriyel mutfak malzemeleri çalındı. Hırsızlık ihbarının ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlıkta kullanılan kiralık kamyoneti terk halde buldu. Güvenlik kamerası ve araçta yapılan parmak izi çalışmasının ardından polis, kimliğini belirlediği şüphelilerin çalıntı malzemeleri Beyazlar Mahallesi\'nde bir depoda gizlediğini saptadı. Savcılık kararıyla depoya baskın düzenleyen polis, çalınan endüstriyel mutfak malzemeleri, elektronik cihazlar ve jeneratörlerin yanı sıra 2 silah ve satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi.
Malzemelere el koyan polis, hırsızlık şüphelisi; Yılmaz K., Erkan K., Mahmut C. ve Halit K.\'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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