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Gaziantep'te 3 ilçedeki açık alan etkinlik yasağı uzatıldı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Valiliği tarafından alınan kararla merkez Şehitkamil, Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde, açık alanda yapılacak her türlü etkinliklere yönelik yasak, Mart ayına kadar uzatıldı

01 Şubat 2018 22:30

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Valiliği tarafından alınan kararla merkez Şehitkamil, Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde, açık alanda yapılacak her türlü etkinliklere yönelik yasak, Mart ayına kadar uzatıldı.
Gaziantep Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, kamu düzeninin korunmasını amacıyla kararının OHAL kapsamında uzatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:
\"Genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/M ve 14/C maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 01 Şubat 2018 - 01 Mart 2018 tarihleri arasında açık alanlarda yapılacak açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma, oturma eylemi vebenzeri etkinlikler, Şahinbey, Şehitkâmil ve Oğuzeli ilçelerimizde, Valiliğimizce yasaklanmıştır.\"

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