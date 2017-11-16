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Gaziantep'te 2.5 kilo sentetik uyuşturucuya 3 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te polis tarafından arama yapılan otomobilde, 2

16 Kasım 2017 15:09

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te polis tarafından arama yapılan otomobilde, 2.5 kilo sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düztepe Mahallesi\'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurup arama yaptı. Yapılan aramada otomobilin koltuklarının altına gizlenmiş 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, otomobilde bulunan ve isimleri açıklanmayan 3 kişi gözaltına alındı.

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