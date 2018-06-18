Gaziantep'te 2 kişinin öldüğü hastanede geçen hafta da yangın çıkmış!

Gaziantep'te dün sabaha karşı 2 kişinin yaşamını yitirdiği özel hastanedeki yangının, elektrik panosundaki aşırı ısınmadan kaynaklandığı belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevlendirilen 3 kişilik heyet, 12 Haziran'da da yangın çıktığı belirlenen hastanedeki olayla ilgili ihmal olup, olmadığını araştırıyor.

2 kişinin öldüğü yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hastanede, geçen 12 Haziran Salı akşamı da yangın çıktığı ortaya çıktı.

Mücahitler Mahallesi'nde bulunan NCR International Hospital'in eksi 3'üncü katındaki elektrik panosu aşırı ısınmadan dolayı, dün sabah saat 04.00 sıralarında alev alırken, servisler de yoğun dumanla kaplandı. Yangın ihbarı üzerine hastaneye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, AFAD görevlileri ise hastaları tahliye etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, valiliğin açıklamasına göre tahliye sırasında yoğun bakım ünitesinde tedavi gören akciğer kanseri Mehmet Örün (55) ile kalp yetmezliği bulunan Mehmet Turgut (63) hayatını kaybetti, 5 hastane çalışanı da dumandan etkilendi. Hayatını kaybeden Turgut'un 15, Örün'ün ise 13 gündür hastanede yattığı belirtildi. Hastanedeki 45'i bebek, 80 hasta ile dumandan etkilenen 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan hastalara oksijen tedavisi uygulandı. Tedavileri tamamlanan hastane personeli 5 kişi taburcu edilirken, 83 hastanın başka hastanelerdeki tedavileri ise sürüyor.

İhmal araştırılıyor

Valiliğin tahliye sırasında, hastane yönetiminin ise sevk edildikleri hastanede öldüklerini yazılı açıkladığı olayda ölen Mehmet Turgut ile Mehmet Örün'ün cenazeleri ise Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından dün toprağa verildi. Soğutma çalışmaları tamamlanan yangınla ilgili itfaiye tarafından hazırlanan raporda yangının, hastanenin eksi 3'üncü katında bulunan elektrik panosundaki aşırı ısınmadan kaynaklandığı belirtildi. Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevlendirilen 3 kişilik heyetin çalışması da sürüyor. Savcılık heyeti, ihmal olup olmadığı yönündeki araştırmasını sürdürürken ayrıca, valiliğin, ölen 2 kişinin tahliye sırasında, hastane yönetiminin ise sevk edildikleri hastanede öldüğü yönündeki açıklamalarıyla ilgili de inceleme yürüttüğü ifade edildi.

12 Haziran'da da yangın çıkmış

2 kişinin öldüğü yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hastanede, geçen 12 Haziran Salı akşamı da yangın çıktığı ortaya çıktı. Küçük çaplı patlamaların da duyulduğu belirlenen hastanedeki birinci yangının neden çıktığı ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan ikinci yangınla bağlantısının olup olmadığı da araştırıldığı kaydedildi. (DHA)