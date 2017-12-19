Gaziantep'te 2 gaspçı şüphelisi yakalandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, cep telefonlarını gasp yöntemiyle çalan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Ulaş Mahallesi\'nde, bir kişinin cep telefonunun gasp edildiği ihbarıyla olay yerine giden polis, yaptığı araştırmada eşkali belirlenen şüphelinin A.Y. olduğunu tespit etti. Devriye ekiplerinin yaptığı çalışmada A.Y. olay yerine yakın bir yerde gasp ettiği telefonla gözaltına alındı. Kurbanbaba Mahallesi\'nde de bıçak tehdidiyle bir vatandaşın cep telefonunu gasp eden yabancı uyruklu B.M. de polisin yaptığı çalışmayla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgulanmasına başlandı.