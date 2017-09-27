Gaziantep'te 2 araç çarpıştı, sürücüler yaralandı

Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep- Nizip karayolunun 15\'inci kilometresinde meydana geldi. Nizip\'te duruşmadan dönen avukat Mustafa Duran yönetimindeki 27 AFG 45 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet K.\'nin kullandığı 27 E 5023 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, yoldan geçenlerin çağırdığı ambulanslarla tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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