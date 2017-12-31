T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gaziantep'te 178 kilo esrar ele geçti: 3 gözaltı

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te polisin düzenlediği ve narkotik köpeği 'Bady'nin de katıldığı operasyonda, kamyon ile evde yapılan aramada toplam 178 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

31 Aralık 2017 22:43

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te polisin düzenlediği ve narkotik köpeği \'Bady\'nin de katıldığı operasyonda, kamyon ile evde yapılan aramada toplam 178 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri sürücüsünün ismi açıklanmayan 13 EA 839 plakalı kamyonu durdurup arama yaptı. Narkotik köpeği \'Bady\'nin de katılımıyla yapılan aramada kamyonun kasasındaki meyve kasalarına gizlenmiş 165 kilo esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekipler, kamyondaki M.İ. ve E.K.\'yı gözaltına aldı.
Ekipler, özel harekat ekiplerinin de katılımıyla Perilikaya Mahallesi\'ndeki bir eve baskın yaptı. Koçbaşı ile kırılarak girilen evde yapılan aramada ise 13 kilo 500 gram esrar ele geçrdi. Esrara el koyan ekipler, A.S.\'yi gözaltına aldı.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mücahit YOLCUGAZİANTEP DHA GAZİANTEPNarkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüEANarkotikEsraraEkiplerPerilikaya MahallesiKoçbaşıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24