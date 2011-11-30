-Gaziantep'te 14 KCK tutuklaması GAZİANTEP (A.A) - 29.11.2011 - Gaziantep'te, KCK'nın gençlik yapılanması olan Demokratik Yurtsever Gençlik Meclisi'ne (DYGM) yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 20 kişiden 14'ü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, emniyetteki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 20 zanlı, cumhuriyet savcılığında ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Mahkeme, 20 zanlıdan 14'nün tutuklanmasına karar verirken, 6 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olan KCK'nın gençlik yapılanması DYGM'ye mensup bir grubun, polise ve bazı kamu kurumları görevlilerine yönelik saldırı planı yaptıklarını belirlemişti. Söz konusu gruba yönelik Özel Hareket Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kent merkezinde çeşitli adreslere operasyon yapmış, 20 kişiyi gözaltına almıştı.