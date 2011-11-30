T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gaziantep'te 14 KCK tutuklaması GAZİANTEP (A.A)

30 Kasım 2011 03:25

-Gaziantep'te 14 KCK tutuklaması GAZİANTEP (A.A) - 29.11.2011 - Gaziantep'te, KCK'nın gençlik yapılanması olan Demokratik Yurtsever Gençlik Meclisi'ne (DYGM) yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 20 kişiden 14'ü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, emniyetteki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 20 zanlı, cumhuriyet savcılığında ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Mahkeme, 20 zanlıdan 14'nün tutuklanmasına karar verirken, 6 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olan KCK'nın gençlik yapılanması DYGM'ye mensup bir grubun, polise ve bazı kamu kurumları görevlilerine yönelik saldırı planı yaptıklarını belirlemişti. Söz konusu gruba yönelik Özel Hareket Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kent merkezinde çeşitli adreslere operasyon yapmış, 20 kişiyi gözaltına almıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24