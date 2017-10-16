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Gaziantep'te 13 kilo esrar ele geçirildi

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polis tarafından iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 kilo esrar ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 18 bin 400 lira para ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

16 Ekim 2017 20:55

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, polis tarafından iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 kilo esrar ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 18 bin 400 lira para ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezindeki iki adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Narkotik dedektör köpeği \'Badi\'nin de kullanıldığı operasyonda çeşitli adresler, didik didik arandı. Yapılan aramada 2 siyah poşet içerisinde toplam 13 kilo esrar ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 18 bin 400 lira para ve ile hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu ve paraya el konulurken, M.D. ve S.D. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

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